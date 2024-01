Handball RPS Oberligen Jugend 20./21.1.2024 JSG Bernkastel-Wittlich wird Favoritenrolle bei der JSG Mosel/Ruwer gerecht (männliche A)

Die JSG Bernkastel-Wittlich wird seiner Favoritenrolle in Schweich gerecht und verteidigt Platz 2 in der Tabelle. Das Team von Trainer Olaf Gierenz setzte sich im Lokalderby gegen die JSG Mosel/Ruwer am Ende verdient durch. Nur schwer fanden beide Teams in die Begegnung und so verlief die Anfangsphase völlig ausgeglichen. Auf beiden Seiten merkte man die lange Spielpause. Das Tempo zog erst Mitte der ersten Hälfte an, vor allem bei den Gästen, die sich nach dem 9:9 (16.) auf 9:12 (18.) absetzen und so das Gastgeberteam zur ersten Auszeit zwangen. Bis 11:13 (21.) blieb das Schröder/Schöler Team in Schlagdistanz, ehe das Eifel-Team sich mit vier Treffern in Folge weiter absetzen konnte und nach dem 11:17 (27.) den sechs Tore-Vorsprung bis zur Pause verteidigte. Die Gäste erwischten auch den besseren Start in die zweite Hälfte, bauten ihre Führung erstmals beim 17:27 (38.) auf 10 Tore aus und hatten damit die Begegnung früh entschieden. Wittlich nutzte die klare Führung in der Folge, wechselte viel durch, verwaltete aber sicher die klare Führung bis zum Abpfiff.