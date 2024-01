Handball RPS Oberligen Jugend 20./21.1.24 Lokalderby JSG Mosel/Ruwer gegen JSG Bernkastel-Wittlich mit klarem Favoriten? (männliche A) - Mittelfeld-Duell für die HSG Wittlich in Budenheim (weibliche B)

So richtig hat das Team des Trainerduos Andi Schröder und Robin Schöler bislang nicht in die Saison gefunden, liegt mit 2:22 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und geht gegen die Gäste aus der Eifel als Außenseiter in die Begegnung. Die Gastgeber spielten unter ihrem Trainer Olaf Gierenz eine starke Saison, halten mit 17:7 Punkten, auf Platz 3 liegend, Anschluss an die beiden Saarlandvertreter aus Saarlouis und Zweibrücken.