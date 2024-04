Handball RPS Oberligen Jugend 20.4.24 Reicht es für die JSG Bernkastel-Wittlich noch zum Vize-Titel? versöhnlicher Abschluss für die JSG Mosel/Ruwer (männliche A) - Schweicherinnen sind Favoritinnen beim Tabellenletzten und Wittlicher Mädels empfangen den Meister (weibliche C)

Ausgangslage: Klar verteilt sind die Rollen beim letzten Saisonspiel in Riegelsberg. Die Gäste der JSG Bernkastel-Wittlich gehen als klarer Favoriten in die Begegnung beim Tabellendrittletzten, gegen den man das Hinspiel deutlich mit 42:30 gewinnen konnte. Noch hat das Team von Gästetrainer Olaf Gierenz zumindest theoretisch die Chance am Ende mit der Vizemeisterschaft aus der Saison zu gehen, dafür aber muss die Mannschaft gewinnen und die HSG Dudenhofen/Schifferstadt in ihren beiden letzten Spielen „patzen“. „Für uns geht eine lange Saison zu Ende, in der wir letztlich eine gute Runde gespielt haben und mindestens Platz 3 erreichen“, freut sich Trainer Olaf Gierenz.