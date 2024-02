Handball RPS Oberligen Jugend 24./25.2.24 Klarer Heimspielerfolg des HSC Schweich (weibliche B)

Mit einem engen Spielverlauf hatte Schweichs Trainer Sascha Burg gerechnet, der seine Mannschaft aber durchaus in der Favoritenrolle sah. Der Favoritenrolle wurden die Schweicher Mädels auch gerecht, doch von engem Spielverlauf konnte keine Rede sein. Zur Pause war die Messe in Schweich nach der klaren 18:10 Führung schon gelesen. Doch die Gastgeberinnen fanden zunächst überhaupt nicht in die Begegnung, mussten den Gästen eine schnelle 0:3 Führung (3.) überlassen, ehe die Mannschaft im Spiel war und die Begegnung mit vier Treffern in Folge zum 4:3 (6.) drehte. Kontinuierlich bauten die HSC Spielerinnen jetzt ihre Führung nach dem 10:8 (11.) bis auf 13:8 (16.) aus und hatten sich bis zur Pause den beruhigenden acht Tore Vorsprung herausgespielt. Ausgeglichen verlief die zweite Hälfte, in der Schweich seinen Vorsprung kontrollierte und nach dem 23:14 (40.) und der Auszeit der Gäste die Anschlusstreffer zum 23:16 (45.) kassierte und Burg jetzt die Auszeit nahm. Am Ende stand ein klarer und nie gefährdeter Heimspielerfolg auf der Anzeigetafel