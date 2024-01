Handball RPS Oberligen Jugend 27./28.1.2024 Steigt das Spitzenspiel der männlichen A steigt in Wittlich ? Gierenz Team erwartet den souveränen Tabellenführer aus Saarlouis

RPS Oberliga männliche A

JSG Bernkastel-Wittlich - HG Saarlouis (Sonntag, 17 Uhr, Berufsbildende Schule)

Ausgangslage: Steigt das Spitzenspiel am Sonntag in Wittlich? Diese Frage ist abhängig vom Ausgang der Europameisterschaft: „Kommt Deutschland ins Halbfinale oder Finale am Sonntag, dann verlegen wir das Spiel“, erklärt JSG Coach Olaf Gierenz. Ansonsten trifft der Tabellenzweite, die JSG Bernkastel-Wittlich auf das Team des bislang ungeschlagenen Tabellenführers HG Saarlouis. Die Gäste sind das Maß aller Dinge in der Liga und das musste die Mannschaft von JSG Trainer Olaf Gierenz bereits im Hinspiel Ende September erkennen und sich mit 34:29 geschlagen geben. Nach der verpassten Quali zur Jugend-Handball-Bundesliga war es das erklärte Ziel, um die Meisterschaft zu spielen, um dann erneut den Vorstoß Richtung Jugendbundesliga zu starten. Hier scheinen die Saarländer auf einem guten Weg. „Wir stehen überraschend auf Platz zwei, haben im Hinspiel nicht das beste Spiel abgeliefert, hatten Probleme mit der Offensiven Deckung und der Härte, die Saarlouis nach dem Wechsel ins Spiel brachte“, erinnert sich JSG Coach Olaf Gierenz.

Personal: Die JSG hofft auf ihre Bestbesetzung.