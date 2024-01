Handball RPS Oberligen Jugend 27./28.1.2024 Wittlich mit Rumpfteam zum klaren Auswärtserfolg - Schweicherinnen unterliegen in Welling und legen Protest ein (weibliche B) - toller Auftakt der Wittlicher C-Jugend ins neue Jahr

Ein Sieg in dieser Höhe der Wittlicher Mädels war nicht zu erwarten. Im direkten Verfolgerduell setzte sich die Mannschaft von Trainer Olaf Gierenz letztlich ungefährdet gegen die Gäste aus der Saarpfalz durch. Nervöser Start beider Teams in das Spiel, das in den ersten Minuten bei ständig wechselnden Führungen ausgeglichen verlief. Dann fing sich das Gastgeberteam, drehte über 4:5 (10.) das Spiel zum 8:5 (14.), baute die Führung jetzt Tor um Tor aus und lag zur Pause nach dem 14:7 (21.) deutlich mit sechs Toren vorne. Ausgeglichen dann auch die Anfangsminuten der zweiten Hälfte bis 21:14 (32.), ehe das Gierenz-Team beim 26:14 (38.) den Sack früh zumachte. „Überraschend klar und deutlich fiel unser Sieg aus! In den Anfangsminuten bestimmten die Abwehrreihen das Geschehen und wir erzielten erst in der 5. Minute unser erstes Tor! Ab Mitte der ersten Hälfte hatten wir dann eine starke Phase, setzten uns deutlicher ab, da wir dank der weiterhin guten Abwehr die Bälle abfingen. Die Kreisanspiele wurden verhindert und auch den Parallelstoß konnten wir gut unterbinden. So kamen wir durch den Gegenstoß immer wieder zu einfachen Toren, hatten dann aber noch einige technische Fehler kurz vor der Pause. Beruhigend war die Pausenführung schon, die wir dann auf 10 Tore ausbauten, ehe die Konzentration doch nachließ, und dadurch wurden die Abschlüsse auch schlechter. Zum ersten Mal hat heute aber das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torfrau gut geklappt und Viki Eisel fischte einige wichtige Bälle weg. Nach der langen Pause ein guter Start ins neue Jahr“, freute sich Gierenz.