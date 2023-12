Handball RPS Oberligen Jugend 3./4.12.23 Weibliche B des HSC Schweich besiegt die JSG Welling/Bassenheim und Wittlich muss Spiel bei Nieder-Olm absagen

Entscheidet die Tagesform das Spiel in Wittlich? - JSG Mosel/Ruwer prüft den Topfavoriten (männliche A) Schweich will sich als Mannschaft präsentieren (weibliche B) Tabellenführer gibt Visitenkarte in Schweich ab - Wittlich trifft auf nicht zu unterschätzende Saarländerinnen (weibliche C)

schwere Aufgaben für heimische Oberligisten Entscheidet die Tagesform das Spiel in Wittlich? - JSG Mosel/Ruwer prüft den Topfavoriten (männliche A) Schweich will sich als Mannschaft präsentieren (weibliche B) Tabellenführer gibt Visitenkarte in Schweich ab - Wittlich trifft auf nicht zu unterschätzende Saarländerinnen (weibliche C)