Handball RPS Oberligen Jugend 3./4.2.2024 Wittlich kommt zum Punktgewinn in Kirrweiler (weibliche C)

Weibliche C

TV Kirrweiler - HSG Wittlich 30:30 (16:17)

Am Ende wurde es ein gerechtes Remis! Ähnlicher Spielverlauf wie im Hinspiel! Wittlich tat sich gegen die Saarländerinnen schwer, die zuletzt mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machten. Dazu hatte Wittlichs Trainer Olaf Gierenz mit seiner Aussage Recht, dass beide Mannschaften über eine hohes Tempo zu vielen Toren kommen sollten. So wurde das Spiel zum offenen Schlagabtausch beider Teams, und nach der 8:5 Führung der Kirrweilerinnen nahm Gierenz in der 10. Minute die erste Auszeit. Doch zunächst erhöhten die Gastgeberinnen sogar auf 10:5 (14.) ehe die Wittlicherinnen endlich im Spiel angekommen waren und über 13:10 nach einer Auszeit der Heimmannschaft sogar auf 13:11 (20.) verkürzten. Die Schlussminuten gehörten dann dem Gierenz Team, dass die Begegnung bis zur Pause zum 16:17 drehte. Auf 16:19 bauten die Eifelanerinnen ihren Vorsprung gleich nach dem Wechsel aus, verteidigten bis 20:21 (32.) die knappe Führung. Doch jetzt gelang Kirrweiler die erste Führung in der zweiten Hälfte beim 22:21 (34.), die die Mannschaft sogar weiter ausbauen konnte. Erneut musste Gierenz früh entgegensteuern und in der 36. Minute beim 23:21 folgte die nächste Auszeit. Doch Kirrweiler verteidigte die Führung, schien über 27:24 (42.) dem erhofften Heimspielerfolg entgegenzusteuern, doch dann kämpfte sich die HSG immer näher ran, glich beim 29:29 (49.) aus, ehe den Gastgeberinnen die erneute Führung gelang. Fünf Sekunden vor dem Ende war es Charlotte Listner, die ihrer Mannschaft mit dem Treffer zum 30:30 den Punkt sicherte.