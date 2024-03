Handball RPS Oberligen Jugend 9./10.3.2024 Handball RPS Oberligen Jugend 9./10.3.2024

Hut ab vor den Jungs der JSG Mosel/Ruwer! Das Bestmögliche aus der angespannten Personalsituation wollte die JSG am Samstagmittag beim Tabellensiebten in Budenheim machen, der mit voller Kapelle auflaufen konnte. Schlecht standen dagegen die Vorzeichen für die JSG vor dem Spiel: ohne Auswechselspieler musste das Team des Trainergespanns Andi Schröder und Robin Schöler auflaufen, hielt die Anfangsphase bis zur 10. Minute (6:5) ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber mit vier Toren in Folge auf 10:5 (15.) absetzten und so die Gäste zur Auszeit zwangen. So stoppten die Trainer den Lauf der Gastgeber und ihre Jungs konnten auf 11:9 (21.) verkürzen. Noah Ludwig hatte mit drei Treffern in Folge erheblichen Anteil am zwischenzeitlichen Spielstand hatte. Bis zur Pause setzten sich die Gastgeber dann über 14:11 (27.) auf 17:12 ab.