Handball RPS Oberligen Jugend 9./10.3.24 JSG Mosel/Ruwer beim Tabellensiebten in Budenheim vor schwerem Auswärtsspiel - JSG Bernkastel-Wittlich in der Favoritenrolle (männliche A)

Weibliche B

HSC Schweich - HSG Wittlich (Sonntag, 13.15 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Derbytime in Schweich! Mit Spannung wird das Aufeinandertreffen der beiden stärksten B-Jugendteams bei der weiblichen B-Jugend im Rheinland erwartet. Nach der doch unerwarteten Niederlage der Mannschaft von Trainer Sascha Burg am vergangenen Wochenende gegen Dudenhofen/Schifferstadt und der gleichzeitigen Heimniederlage der Wittlicherinnen gegen Budenheim, darf man gespannt sein, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Im Hinspiel entführten die Schweicherinnen denkbar knapp die Punkte aus Wittlich und auch im Rückspiel ist mit einem engen Spielverlauf zu rechnen.

Personal: „Stand jetzt gehen wir mit dem Kader der letzten Wochen ins Spiel. Die C-Jugendlichen werden jedoch keine 24 Stunden vorher ein Spiel austragen und ich hoffe, dass der Kräfteverschleiß nicht so hoch ist“, so HSC Coach Sascha Burg. „Da unsere C Jugend zeitgleich spielt, werden wir einen relativ kleinen Kader zur Verfügung haben“, verrät Anja Rinnenburger von der HSG Wittlich.

Prognose: „Der Erfolg im Hinspiel war eine große Überraschung, sicherlich nicht nur für uns! Ein zweites Mal wird sich die Mannschaft des Landesstützpunktes nicht überraschend lassen. Die kommenden Gäste sind im Schnitt fast 2 Jahre älter als meine Mannschaft, sind dementsprechend weiter und verfügen über die notwendige Erfahrung, die es für diese Spiele braucht. Und genau so sehen wir das Spiel, als tolle Möglichkeit weitere Erfahrungen sammeln zu können. Das Ergebnis spielt eine untergeordnete Rolle für uns. Unabhängig des Spielausganges – selbst bei einer hohen Niederlage - werden wir unseren Weg weitergehen und können schon jetzt, vorm letzten Heimspiel, auf eine überragende Saison zurückblicken.“ freut sich Sascha Burg. “Das Hinspiel wurde mit einem Tor verloren, sodass wir noch eine Rechnung offen hätten. Ich schätze, dass es, wie im Hinspiel relativ lange offenbleibt und dass sich keine Mannschaft so richtig absetzen kann. Wichtig ist wie in den letzten Spielen das die Mädels als Team zusammenarbeiten“, sagt Rinnenburger.

Weibliche C

HSC Schweich - TV Kirrweiler (Samstag, 16 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Vom Papier her eine klare Angelegenheit für die Gastgeberinnen, die als Tabellenzweiter den Vorletzten aus Kirrweiler erwarten. Doch einen Grund, den Gast zu unterschätzen, gib es nicht. Zuletzt überraschten die Gäste mit den Unentschieden gegen Wittlich, Marpingen und Zweibrücken. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Sascha Burg Anfang November mit 21:26!

Personal: „Wir werden wohl mit demselben Kader wie in Zweibrücken auflaufen können“, sagt Schweichs Trainer Sascha Burg

Prognose. „Laut Tabellenstand sind wir selbstverständlich Favorit. Wir haben das Hinspiel Anfang November gewonnen und würden diesen Erfolg gerne mit einem Heimsieg bestätigen. Jedoch werden wir die Gäste sicher nicht unterschätzen, wissen wie schwer wir uns in Kirrweiler getan haben. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass deren beiden RLP Spielerinnen Jette Dürk und Lara Hauenstein, die im Februar bei der DHB Sichtung waren, nicht mitgespielt haben. Wir wollen unsere gute Leistung aus Zweibrücken bestätigen und am Ende schauen was machbar ist!“ erklärt HSC Trainer Sascha Burg

TV Wörth - HSG Wittlich (Sonntag, 13.15 Uhr, Bienwaldhalle)

Ausgangslage: Klar verteilt sind die Rollen im Spiel des Tabellenletzten aus Wörth gegen den Tabellendritten aus Wittlich! Doch noch gut hat Wittlichs Trainer Olaf Gierenz die denkbar knappen 31:30 Heimspielerfolg seiner Mädels Mitte Dezember in Erinnerung. Dabei gelang es den Eifelanerinnen überhaupt nicht, das Kreisläuferspiel zu unterbinden und viel zu viele Treffer kassierte die Mannschaft über Rechtaußen. Hierauf wird man im Rückspiel sicher besser vorbereitet sein.

Personal: „Wir können mit unserer Stammbesetzung auflaufen“, freut sich HSG Coach Olaf Gierenz.

Prognose: „Das Hinspiel war schon sehr knapp! Dabei haben wir keine gute Leistung gezeigt, der Gast aber schon. Schon früh müssen wir zu der langen und anstrengenden Fahrt aufbrechen, wollen eine wesentlich bessere Abschlussquote als zuletzt zeigen. Wenn uns das gelingt, haben wir durchaus eine Chance“, glaubt Gierenz.