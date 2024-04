Handball RPS Regionalligen Jugend Weibliche B und C mit zweitem Spieltag in der Quali

„Für mich ist es die erste Qualifikationsrunde als Jugend-Trainer. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so viele Probleme damit gibt. Wir hatten angeboten ein Turnier am 27.04.24 durchzuführen, die JSG Mosel/Ruwer wohl für den 05.05.24. Die JSG bekam den Zuschlag. Das ist für uns der schlechteste Termin, weil bei uns an dem Wochenende viele Konfirmationen stattfinden. Eine Verlegung scheitert aus unterschiedlichen Gründen, letztlich am Unwillen des HVR, Die Terminplanung wird gnadenlos durchgezogen. Warum bleibt mir ein Rätsel“ Ich hatte mich schon mit einem Rückzug meiner Mannschaft abgefunden, aber wir fahren jetzt doch mit einer Truppe zu den Spielen gegen die JSG Mosel/Ruwer und der HSG Wittlich. Ich selbst bin ebenfalls verhindert und werde mich vertreten lassen. Wir sind unter den gegebenen Umständen klarer Außenseiter. Favorit ist, auch in Anbetracht der umfangreichen Verstärkungen der umliegenden Vereine, die JSG Mosel-Ruwer. Sie sollten in der Gruppe das Rennen machen“. glaubt der Coach der HSG Kastellaun/Simmern Matthias von Hertell.