Handballl RegionalligenJugend 28./29.9.24 Derbys zwischen den weiblichen B-und C-Jugendteams der HSG Wittlich und dem HSC Schweich im Mittelpunkt des Interesses

Regionalligen Jugend

Männliche A

HSG Wittlich – HSG Dudenhofen/Schifferstadt (Samstag, 16 Uhr, Berufsbildende Schule)

Vom Papier her eine klare Angelegenheit für die Mannschaft der HSG Wittlich und ihren Trainer Olaf Gierenz. Der kommende Gegner aus der Pfalz liegt nach zwei klaren Auftaktniederlagen auf dem vorletzten Platz der Liga und sind wesentlich schlechter in die Saison gestartet als das Gierenz Team. Mit 39:18 in Budenheim und der 36:20 Niederlage in Saarlouis starteten die Pfälzer in die neue Saison, hatten damit auch zwei Meisterschaftsanwärter zu spielen und so sollten die Ergebnisse nur Momentaufnahmen sein. Wittlich liegt nach den Siegen über Handball Mülheim-Urmitz und zuletzt in Merzig ohne Punktverlust mit den beiden Auftaktgegnern der Gäste und dem Team des TuS Kaiserslautern-Dansenberg noch verlustpunktfrei mit an der Tabellenspitze und will mit einem weiteren Heimsieg seinen Tabellenplatz festigen