JSG Bernkastel-Wittlich muss zum Tabellenzweiten (männliche A) Weibliche B-Jugend des HSC Schweich prüft bereits am Donnerstag den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Marpingen-Alsweiler

Weibliche B

HSC Schweich – HSG Marpingen-Alsweiler (Donnerstag, 18.30 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Spannend verläuft die diesjährige Saison in der RPS Oberliga der weiblichen -B-Jugend, in der fast Alles möglich scheint. Eng liegen die Mannschaften zusammen und jetzt erwartet der Tabellensechste aus Schweich am Donnerstabend die bislang verlustpunktfreien Gäste aus Marpingen Alsweiler, die mit 12:0 Punkten die Tabelle anführen. Schweich, mit Trainer Sascha Burg, scheint nach den beiden Auftaktniederlagen in der Saison angekommen, ist seit vier Spielen unbesiegt und dürfte sich durchaus Außenseiterchancen ausrechnen.

Personal: „Ich hoffe auf den kompletten Kader, wohlwissend, dass einige Mädels aufgrund von Erkältungen nicht im Vollbesitz Ihrer Kräfte sind“, sagt Burg.

Prognose: „Die Marpinger Moskitos spielen in einer eigenen Liga und sind in Sachen Nachwuchsarbeit das Aushängeschild im Saarland und der Großregion. Was dort geleistet wird, ist aller Ehren Wert und sucht Ihres Gleichens. Mit Hanna Walter verfügen die kommenden Gäste über eine U15 Nationalspielerin, was die tolle Ausbildung bestätigt. Der Tabellenführer wirft Auswärts im Schnitt über 30 Tore und hat mit Emma Schmidt (45 Tore) und Julia Kristin Faller, neben der Linkshänderin Walter, Ihre Haupttorschützen. Zudem stellen die Saarländerinnen mit nur 18 Gegentoren pro Spiel die beste Abwehr der Liga. Die Mannschaft von Jutta Schäfer stellt eine große Herausforderung für uns da und wir freuen uns mit diesem Spitzenteam messen zu dürfen! An Punkte ist nicht zu denken, Ziel wird es sein, weniger als 30 Tore zu kassieren und im besten Fall mehr wie 18 zu werfen. Und auch das wird schon sehr schwierig!“ ahnt HSC Trainer Sascha Burg.