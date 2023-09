Saisonstart in der RPS Oberliga der Jugend RPS Oberligen der Jugend starten in die neue Spielzeit

Ausgangslage: Nach der erfolgreichen Saison der HSG Wittlich in der letztjährigen RPS Oberliga B-Jugend geht das Team nun als Spielgemeinschaft JSG Bernkastel-Wittlich in der A-Jugend an den Start. Ergänzt wird die Mannschaft in dieser Saison aus der aktuellen B-Jugend und sollte damit zu den jüngsten Teams der Liga gehören. Dennoch überzeugten die neue JSG In der Relegation zur RPS Oberliga und fuhr gleich fünf Siege ein. Bei der JSG Osthofen/Worms startet am Sonntag die neue Saison des Trainerteams um Olaf Gierenz, der zusammen mit Carsten Henrich und David Clemens die Mannschaft betreut. Wie bei allen Jugendmannschaft verlief die Vorbereitung aufgrund der Pause in den Ferien ähnlich, zudem konnten die JSG’ler nie komplett zusammen trainieren.