Nachholspieltag RPS Oberligen Jugend Moskitos entführen Punkte aus der Eifel (weibliche B)

Der bislang verlustpunktfreie Tabellenführer aus dem Saarland war am Mittwochnachmittag Gegner der Wittlicher jungen Damen und verteidigte seine bislang weiße Weste erfolgreich. Bereits in der 9. Minute musste Wittlichs Trainerin Andi Czanik die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch legen und die Auszeit nehmen. Wenig wollte bis dahin im Angriff bei den Eifelanerinnen zusammenlaufen und so lag das Team zu diesem Zeitpunkt 2:4 zurück. Es blieb in der Folge ein torarmes Spiel, das von zwei guten Abwehrreihen geprägt war. Beim 4:8 (18.) folgte die Auszeit der Gäste die sich bis zur Pause auf fünf Tore zum 6:11 absetzten. Nach dem Wechsel kämpfte sich das Gastgeberteam von Trainerin Andi Czanik wieder heran, verkürzte über 10:13 (34.) und war beim 14:16 (40.) auf dem besten Wege, das Spiel noch zu drehen. In der 43. Minute nahm Czanik beim 15:18 nochmals die Auszeit, doch das spielte den Gästen in die Karten, die jetzt mit vier Treffern in Folge zum 15:22 (46.) den Sack zumachten. Die Restspielzeit nutzte Wittlich, um sich bis auf 18:22 heranzukämpfen und so Ergebniskosmetik zu betreiben. „Da war heute für uns durchaus mehr drin! Doch leider haben sich bei uns heute die Herbstferien bemerkbar gemacht. Wir fanden überhaupt nicht zu unserem Spiel, zeigten keine gute erste Halbzeit. Nach dem Wechsel lief es dann wesentlich besser, spielten endlich das, was wir uns vorgenommen hatten und wir hatten in Nena Braun, die heute unter anderem vier Siebenmeter hielt, einen sicheren Rückhalt im Tor. Allerdings leisteten wir uns zu viele technische Fehler, die der Gast bestrafte. Diese Kleinigkeiten kosteten uns einen möglichen Sieg, da wir spielerisch durchaus auf einem Niveau waren“, lobte Czanik.