schwere Aufgaben für heimische Oberligisten Entscheidet die Tagesform das Spiel in Wittlich? - JSG Mosel/Ruwer prüft den Topfavoriten (männliche A) Schweich will sich als Mannschaft präsentieren (weibliche B) Tabellenführer gibt Visitenkarte in Schweich ab - Wittlich trifft auf nicht zu unterschätzende Saarländerinnen (weibliche C)

RPS weibliche B-Jugend

HSC Schweich – JSG Merchweiler/Quierschied (Sonntag, 13.30 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Am Sonntag empfängt der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete HSC Schweich den Gast aus dem Saarland. Die JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied konnte aus bisher 4 Spielen 3 Siege einfahren und steht mit Zweiminuspunkten auf dem 3. Tabellenplatz in Tuchfühlung zum Tabellenführer Marpingen. Beide Mannschaften spielen bereits gegen die SF Budenheim. Während die heimische Mannschaft aus Schweich eine 15:16 Niederlage kassierte, gewann die JSG deutlich mit 28:18.

Personal: „Der Einsatz von Paula Löhmann, die sich in starker Form zeigte, ist unwahrscheinlich und ich hoffe, dass sich die Grippewelle nicht weiter ausbreitet“, so der Schweicher Coach.

Prognose: „Die Rollen sind in diesem Spiel eindeutig verteilt. Wir können ohne Druck aufspielen und wollen den ein oder anderen Nadelstich setzten. Die Mannschaften, welche wir schlagen können, kommen erst, auch wenn es nicht viele sind. Hierfür wollen wir uns bestmöglich einspielen. Wir wussten im Vorfeld der Saison, dass wir in der neuen Spielklasse viele Niederlagen kassieren werden. Dennoch haben wir uns ganz bewusst hierfür entschieden und sind von diesem Weg fest überzeugt. Der Lerneffekt ist Goldwert. Nur nicht unter die Räder kommen und als Mannschaft präsentieren“ so die Vorgabe des HSC Coach

RPS weibliche C-Jugend

HSC Schweich – SG SV 64/VTZ Zweibrücken (Samstag, 16 Uhr, Stefan Andres Halle)

Ausgangslage: Der Tabellenletzte erwartet den Tabellenführer aus Zweibrücken. Die Gäste belegen aktuell den Platz an der Sonne, haben mit 14 Toren in Nieder-Olm gewonnen und konnten zuhause die JSG Welling/Bassenheim schlagen. Gegen beide Gegner hat die Mannschaft des HSC Schweich verloren und steht somit mit ohne Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Personal: „Neben dem Ausfall der sich in Nieder-Olm verletzten Stammspielerin müssen wir schauen, was die angeschlagenen Mädels so machen bzw. wie lange Sie auflaufen können. Nur keine weiteren Verletzten bitte!“ hofft Sascha Burg

Prognose: „Zweibrücken ist uns körperlich deutlich überlegen und wird mit einer Menge Selbstbewusstsein im Gebäck aufgrund des tollen Saisonstartes anreisen. Wir wollen uns in diesem Spiel noch einmal so teuer wie möglich verkaufen und hoffen dann, dass die stark angeschlagenen Spielerinnen, welche Woche für Woche auf die Zähne beißen, nach der 3 wöchigen Spielpause wieder richtig ins Spielgeschehen eingreifen können. Die aktuelle Situation wirft uns nicht um. Verletzungen gehören zum Sport und hierdurch lernen andere Mädels mehr Verantwortung zu übernehmen, wovon Sie nachhaltig profitieren. Eigentlich haben wir keine Chance auf Punkte, wollen unseren Zuschauern jedoch ein gutes Spiel zeigen und den Gegner im Rahmen unserer Möglichkeiten so lange wie möglich ärgern. Mit einer Niederlage in Höhe von 3-5 Toren wäre ich zufrieden“, sagt der HSC Trainer.

HSG Wittlich – HSG Marpingen-Alsweiler (Samstag, 17.30 Uhr, Berufsbildende Schule)

Ausgangslage: Schwere Heimaufgabe für die HSG Wittich. Das Team von Trainer Olaf Gierenz trifft mit der HSG Marpingen-Alsweiler auf eine Mannschaft, die nur schleppend in die Saison findet. Nach dem erwarteten Auftaktsieg gegen Kirrweiler, setzte es eine klare Heimniederlage gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt (24:33). Dort entführte das Gierenz Team letzte Woche mit 35:49 mehr als deutlich beide Punkte und sollte auch am Samstag in der Favoritenrolle sein. „Die Liga scheint in diesem Jahr sehr ausgeglichen zu sein und jede Mannschaft kann die Andere wohl schlagen. Gegen Marpingen-Alsweiler lieferten wir uns in den letzten Jahren immer spannende und interessante Spiele und ich gehe davon aus, dass die Saarländerinnen gegen uns stärker auftreten werden als in den beiden ersten Spielen“, glaubt der HSG Coach.

Personal: Wittlich kann mit komplettem Kader auflaufen.

Prognose: „Im Angriff hatten wir zuletzt eine deutlich geringere Fehlerquote und auch in der Abwehr kamen wir aufgrund einer aktiveren Abwehrarbeit zu mehr Ballgewinnen und daraus folgend zu einfachen Toren. Das wird auch die Aufgabe für dieses Spiel sein. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen auf die beiden Punkte“, ahnt Gierenz.