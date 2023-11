Schweicher Mädels mit 8 Punkten Schweicherinnen gewinnen Nachholspiel gegen Schlusslicht Saarbrücken deutlich

RPS Oberliga Jugend

Weibliche B

HSC Schweich – JSG Saarbrücken-West 29:19 (13:6)

Im Nachholspiel am Donnerstagabend kommt die Mannschaft des HSC Schweich erwartungsgemäß zum Heimspielerfolg über das Schlusslicht aus Saarbrücken. Bereits früh war klar, wer die Halle am Ende als Siegerinnen verlassen sollte. Das Team von Trainer Sascha Burg legte mit 5:0 (5.) einen Blitzstart hin, zwang die Gäste früh zu ihrer Auszeit. Die fünf Tore Führung bauten die Gastgeberinnen ab dem 10:5 (16.) noch deutlicher über 13:5 (22.) bis zur Pausenführung aus. Ausgeglichen der Start in die zweite Hälfte, ehe sich die jungen Schweicherinnen über 19:10 (33.) weiter absetzten und am Ende einen klaren und verdienten Heimspielerfolg feierten. „Nach dem schnellen 5:0 hat meine Mannschaft einen Gang rausgenommen und dennoch das Spiel souverän über die Ziellinie gebracht. Kompliment an die sympathischen Gäste, welche wacker kämpften und sich nicht Ihrem Schicksal ergaben! Souveräne Leistung des Schiedsrichters Oliver Staats in einem sehr fairem Spiel! Toll zu sehen, dass trotz des Wochentages so viele Zuschauer in der Halle waren. 8 Punkte zu diesem Zeitpunkt sind eine richtig tolle Ausbeute“, freut sich HSC Coach Sascha Burg.

Thi und Bruns – Raithel (7), Burg (2), Lellinger, Hennefeld (4), Löhmann (2), Bauerschmitz (5/2), Feiten (4), Hank (3), Arenz, Ferring (1), Cehajic (1).