Wittlich läßt Gegner keine Chance Wittlicher weibliche B-Jugend schlägt Saarbrücken-West klar geschlagen auf den Nachhauseweg

Die Serie der HSG Wittlich hält! Auch im Spiel gegen die Gäste aus dem Saarland ließen die Eifelanerinnen nichts anbrennen und schickten die Gäste schwer geschlagen auf den Nachhauseweg. Das Spiel am Feiertag war schnell entschieden! Mit der JSG Saarbrücken-West stellte sich aktuelle Tabellenletzte der Liga vor, der gegen die bislang ungeschlagene Mannschaft der HSG Wittlich völlig chancenlos war. Mit 10:1 (12.) sorgte das Team von Trainerin Andi Czanik in heimischer Halle schnell für klare Verhältnisse. In allen Belangen überlegen zogen die Eifelanerinnen weiter auf und davon, führten zur Pause mit 21:4, hatten bis dahin nur drei Feldtore der Saarländerinnen zugelassen. Ein ähnlicher Spielverlauf im zweiten Spielabschnitt, in dem den Gästen einfach nichts gegen die konzentrierte und gutstehende Wittlicher Deckung einfiel. So zog das Czanik-Team über 30:5 (39.) dem 37:8 Kantersieg entgegen. „Mir bleibt heute nicht viel zu sagen. Heute lief alles, was wir uns vorgenommen und im Training erarbeitet haben. Die Mädels haben das von Beginn an konsequent umgesetzt und wir hatten heute eine sehr starke Abwehr. Heute konnten wir allen Spielerinnen Spielanteile geben und alle haben sich in die Torschützenliste eintragen können. Für uns war das heute ein gutes Trainingsspiel, in dem wir auch die Positionen tauschen konnten und einiges probiert haben, um uns auf die kommenden schweren Spiele vorzubereiten“, sagt Trainerin Andrea Czanik.