Heimspiele für die heimischen A-Jugend-Teams Lokalderby zwischen HSG Wittlich und dem HSC Schweich (weibliche B)

Ausgangslage: Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende überzeugten die SG’ler mit ihrem bislang besten Saisonspiel und an diese Leistung will das Team des Trainergespanns Robin Schöler und Andi Schröder jetzt im Heimspiel gegen Budenheim anknüpfen. „Die Gäste wollen mit einem Sieg weiter den Anschluss an die Spitzengruppe wahren, die Gastgeber brauchen dringend ihren zweiten Saisonsieg, der für die Moral der Jungs enorm wichtig wäre. Nach der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende, gilt es für die Jungs gegen Budenheim die Leistung wieder abzurufen und an die starken 40 Minuten des Spieles anzuknüpfen“, hofft Trainer Robin Schöler.