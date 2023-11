Männliche A-Jugend Teams vor schweren Spielen Erneutes Derby zwischen Wittlich und Schweich, dieses Mal in der weiblichen C-Jugend

RPS Oberligen Jugend

Männliche A

Handball Mülheim-Urmitz – SG Mosel/Ruwer (Sonntag, 13 Uhr)

Ausgangslage: Eine Trotzreaktion erwartet das Trainergespann Robin Schöler und Andi Schröder am Sonntagmittag von ihrem Team in Mülheim-Kärlich. So langsam müsste die Mannschaft verstanden haben, dass sie nur als Team in der Liga erfolgreiche Spiele absolvieren kann. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft sich besser präsentiert, als dies in den meisten Spielen der laufenden Saison der Fall war. Allein das wäre schon ein Grund für das JSG Trainergespann von der Mosel, optimistischer in die Restspielzeit zu schauen.

Personal:

Prognose: