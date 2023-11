RPS Oberligen Jugend 18./19.11.23 Schweicherinnen gewinnen auch das Derby bei der weiblichen C

Schweich ist derzeit das Maß aller Dinge im weiblichen Jugendbereich! Erneut feierten die Schweicherinnen einen Erfolg im Lokalderby, dieses Mal bei der weiblichen C-Jugend. Unter der Leitung von Schiedsrichter Sigi Niesen musste der HSC Schweich in Wittlich erneut ohne Trainer Sascha Burg auskommen. Beide Teams hatten bislang zwei Niederlagen in der Saison zu verkraften, die Gastgeberinnen lagen aber mit vier Siegen auf Platz vier der Tabelle, Schweich auf Platz 6 mit drei Erfolgen. Die Schweicherinnen lagen von Beginn an in Führung, setzten sich beim 6:10 (8.) auf vier Tore ab und so nahm Wittlichs Trainer Olaf Gierenz die Auszeit. Seine Mannschaft kämpfte sich wieder auf 11:12 (13.) heran und beim 14:15 (17.) war es an den Gästen, ihre Auszeit zu nehmen und die zeigte Wirkung. Mit vier Treffern in Folge setzte sich das Gästeteam wieder auf 15:19 (19.) ab, Wittlich lief jetzt dem deutlichen Vorsprung der Gäste über 17:22 (25.) zur Halbzeit hinterher. Auf Seiten der Gäste hatten Lea Burg (9) und Sophie Lellinger (7) maßgeblichen Anteil an der Führung ihres Teams. Ausgeglichen der Start in die zweite Hälfte, in der Schweich die Führung sogar auf 19:26 (29.) vorentscheidend ausbaute. Betty Müller mit zwei Treffern in Folge und Charlotte Listner und Emilia Werbinsky ließen noch einmal ein Fünkchen Hoffnung bei den Eifelanern glimmen, als diese auf 24:27 (33.) verkürzten. Schweich legte durch Antonia Weins und Anna Ferring um 24:29 nach und schien damit in der 35. Minute den Deckel früh draufmachen zu können. Beim 25:29 nahm Wittlichs Trainer Olaf Gierenz die Auszeit und die Begegnung sollte noch einmal spannend werden. Wittlich verkürzte auf 31:32 (45.) und leitete so die spannenden Schlussminuten ein. Als Wittlich sogar beim 34:34 (49.) ausglich, schien das Gierenz Team auf dem besten Wege, ein schon verloren geglaubtes Spiel noch einmal zu drehen. Sophie Lellinger sorgte jedoch mit ihrem neunten Treffer für die Führung der Gäste und so nahm Gierenz 54 Sekunden vor dem Ende die letzte Auszeit. Schweich brachte am Ende die knappe Führung über die Zeit und feierte ausgelassen den Auswärtserfolg! „Ein sehr faires Spiel mit guter Unterstützung für beide Teams von den Rängen! Beide Teams gingen von Anfang an ein sehr hohes Tempo und so war zunächst jeder Schuss ein Treffer. Doch schon jetzt kam die für mich entscheidende Phase, in der meine Mannschaft einfach mehr Fehler machte als die Gäste. Auf beiden Seiten fand in der ersten Hälfte keine Abwehr statt. Das besserte sich nach dem Wechsel und wir machten deutlich weniger technische Fehler. Mit zunehmender Spieldauer waren die Abschlüsse dann nicht mehr so konzentriert. Am Ende spielten wir den langen Angriff, scheiterten aber zweimal in Folge an der Schweicher Torfrau! Auf jeden Fall war das heute ein deutlich besserer Auftritt meiner Mannschaft als in der Quali“, fand Wittlichs Trainer Olaf Gierenz „Heute hat bei uns die Abwehr leider nicht stattgefunden und so haben wir uns das Leben in einem fairen Spiel selbst schwer gemacht! Dabei spielten wir in der ersten Hälfte im Angriff schnell und gut, ließen aber die Torhüterinnen heute im Stich! Am Ende hatten wir das Quäntchen Glück, vor allem da in den entscheidenden Momenten Ida Bruns zwei wichtige Bälle hielt und wir so zum letztlich verdienten Sieg kamen“, resümierte Schweichs Co-Trainer Jörg Hennefeld, der zusammen mit Florian Weins die Mannschaft coachte.