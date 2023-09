2. Spieltag mit Herausforderungen für regionale Teams Gelingt heimischen Teams der Überraschungscoup?

Ausgangslage: Beim Topfavoriten auf die Meisterschaft muss die JSG Bernkastel- Wittlich ran. Doch verstecken muss sich das Team von Trainer Olaf Gierenz sicher nicht. In den letzten Jahren waren es immer enge Spiel, am Ende aber mit dem knappen Ausgang für die Saarländer. Nach dem klaren Sieg der Gastgeber in Nieder-Olm sind die Rollen für dieses Spiel klar verteilt und so gehen die Gastgeber als klarer Favorit ins Spiel.