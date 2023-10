reduzierter Spielplan SG Mosel/Ruwer in der Pfalz gefordert (männliche A) - kann Schweich Leistung der Vorwoche ersatzgeschwächt in Mundenheim bestätigen? (weibliche B)

Weibliche B

JSG Mundenheim/Rheingönnheim – HSC Schweich (Samstag, 17 Uhr)

Ausgangslage: Einzig das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Saarbrücken konnte die JSG Mundenheim/Rheingönnheim für sich entscheiden, ansonsten musste die Mannschaft zum Saisonstart vier Niederlagen verkraften. Mundenheim hat gegen alle die drei Topteams der Liga auswärts gespielt und jeweils nur sehr knapp verloren (Marpingen 21:18; Wittlich 23:20; Budenheim 24:21). Schweich überraschte zuletzt mit dem guten Spiel gegen Merchweiler/Quierschied, fuhr die ersten Saisonpunkte ein und hofft jetzt, auch in Mundenheim für eine Überraschung sorgen zu können. Doch die personellen Voraussetzungen sind alles andere als gut!

Personal: Schon im letzten Spiel musste der HSC Schweich Urlaubsbedingt auf eine Torfrau sowie eine Feldspielerin verzichten. In Mundenheim kommt eine weitere Spielerin aus Urlaubsgründen hinzu.

Prognose: „Wollen wir im kommenden Auswärtsspiel punkten, brauchen wir eine starke Abwehrleistung und Torhüterleistung. Wir werden in der Trainingswoche Lösungen erarbeiten, um die fehlenden Spielerinnen zu ersetzen. Die Gastgeber spielen einen schnellen Handball und decken in der Abwehr sehr offensiv. Hier benötigen wir die richtigen Lösungen. Zwei Spiele der Gastgeber habe ich gesehen und für uns hängen die Trauben im Ludwigshafener Vorort sehr hoch. Allerdings waren die Punkte vom letzten Sonntag auch nicht eingeplant und wir können ganz befreit aufspielen. Eigene Leistung abrufen und am Ende schauen, was möglich ist“, sagt HSC Trainer Sascha Burg.