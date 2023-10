RPS Oberligen Jugend 21./22.10.23 Schweicherinnen nehmen auch die Hürde in Ludwigshafener Vorort (weibliche B)

Eine gute Deckungs- und Torhüterleistung hatte sich Schweichs Trainer Sascha Burg von seiner Mannschaft im Ludwigshafener Vorort gewünscht und das setzte die Mannschaft im ersten Spielabschnitt gut um. Schon früh zwang die Mannschaft aus Schweich die Gastgeberinnen zur ersten Auszeit. Nach dem 3:6 (16.) wollte die JSG mit der Auszeit den Lauf der Gäste unterbinden, die sich kurz zuvor, mit drei Toren in Folge abgesetzt hatten. Schweich verteidigte in der Restspielzeit der ersten Hälfte einen zwei bis vier Tore Vorsprung, hatte in Trainertochter Lea Burg mit sechs Toren in der ersten Hälfte seine auffallendste Spielerin. Ausgeglichen verlief die Anfangsphase der zweiten Hälfte, in der das Burg-Team den Vorsprung mit zwei bis drei Toren über 12:15 (35.) bis auf 14:17 (40.) aus. Doch dann kamen die Gastgeberinnen Tor um Tor heran, verkürzten bis fünf Minuten vor dem Ende auf 16:17! Folgerichtig kam die Auszeit von Burg und in der Restspielzeit gelang keinem Team der entscheidende Treffer und so blieb es am Ende beim knappen, aber nicht unverdienten Sieg der Schweicherinnen.