2. Spieltag RPS Oberligen weibliche C-Jugend der HSG Wittlich mit guter kämpferischer Leistung

Als „krasse Außenseiterinnen“ hatte Wittlichs Trainer Olaf Gierenz seine Mannschaft im Spiel beim Spitzenteam in Zweibrücken eingeschätzt, doch über diese Rolle kam die Mannschaft über weite Strecken des Spiel hinaus. Es entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Eifelanerinnen sogar zeitweise die Nase vorne hatten. Über 1:2 verteidigten die Favoritinnen zunächst ihre Führung bis zum 9:8 (18.), ehe den Gästen die Führung zum 9:10 (22.) gelang, die bis zur Pause Bestand hatte. Auch nach dem Wechsel war die Begegnung völlig ausgeglichen. Erstmals beim 20:17 (33.) gelang den Gastgeberinnen die drei Tore Führung, es folgte umgehen die Auszeit von Gierenz. Die Entscheidung fiel, als den Zweibrückerinnen die Führung zum 21:17 gelang, die dann über 30:25 (46.) ausgebaut wurde. Nach der erneuten Wittlicher Auszeit und einer ausgeglichen geführten Schlussphase stand am Ende der verdiente Heimsieg mit 33:28 Erfolg auf der Anzeigetafel. „Insgesamt ein schnelles und hektisches Spiel, bei dem die technischer Fehler spielentscheidend waren. Abspielfehler und Schrittfehler sowie die daraus resultierenden wenigen Abschlüsse von unserer Seite verhinderten zur Pause eine deutlichere Führung für uns! Kämpferisch und läuferisch haben wir uns gegenüber dem Auftaktspiel auf jeden Fall gesteigert, nahmen uns zur Pause vor, die leichten technischen Fehler zu minimieren, doch das ging komplett nach hinten los! Bis dahin überraschten wir die körperlich weit überlegenen Gastgeberinnen mit unserem schnellen Spiel. Doch wieder häuften sich Pass- und Abspielfehler. Unter dem Strich eine sehr gute kämpferische Leistung auf die wir aufbauen können. Auf jeden Fall müssen wir aber die technischen Fehler minimieren“, fordert Gierenz.