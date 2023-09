RPS Oberligen der Jugend am 30.9./1.10.23 weibliche B-Jugend der HSG Wittlich auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen - erster Saisonsieg für Wittlicherinnen (weibliche C)

Auf die bislang sieglosen Gäste traf die Mannschaft der HSG Wittlich, fand gut in die Begegnung und setzte sich in einer starken Anfangsphase auf 6:1 (13.) ab, ehe die Gäste ins Spiel fanden und auf 8:4 (17.) verkürzten. Wittlichs Trainergespann Annika Bach und Bina Jöhnk nahm die Auszeit, doch die Restspielzeit der ersten Hälfte gehörte den Gästen, die bis auf 9:8 (22.) verkürzten, ehe sich die HSG zur Pause auf 11:8 absetzen konnte. Die Begegnung blieb nach dem Wechsel bei zunächst ständiger Führung der Eifelanerinnen spannend. Als den Gästen sogar der Ausgleich beim 19:19 (42.) gelang, waren die spannenden Schlussminuten eingeläutet. Nach dem 20:20 gelangen Mara Blonigen und Emilia Sibi die wichtigen Treffer zum 22:20, es folgte die Auszeit des Eifel-Teams 74 Sekunden vor dem Ende, ehe Lena Rinnenburger den Sack für ihr Team endgültig zumachte. So bleibt die HSG Wittlich auch im dritten Spiel der neuen Saison ungeschlagen! „Wir haben gut ins Spiel gefunden, verloren dann aber den Faden. Zudem waren wir heute vom Siebenmeterpunkt nicht so erfolgreich! In der Abwehr zeigte sich die Mannschaft gegenüber dem letzten Spiel deutlich verbessert. Am Ende fingen wir uns rechtzeitig, spielten gut und konzentriert und brachten die Sieg über die Zeit. Heute wurden wir von zwei unserer C-Jugendspielerinnen unterstützt“, resümierte HSG Trainerin Annika Bach.