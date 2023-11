RPS Oberligen Jugend 4./5.11.23 JSG Mosel Ruwer unterliegt trotz stärkster Saisonleistung

Die sechste Niederlage in Folge musste die JSG Mosel/Ruwer einstecken und liegt mit 2:12 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Gäste erwischten den besseren Start, legten schnell zum 1:5 (6.) vor und verteidigten jetzt die klare Führung über 4:10 (16.) bis kurz vor der Pause. In der stärksten Phase der ersten Hälfte kämpfte sich das Team des Trainergespanns Robin Schöler und Andi Schröder auf 11:13 kurz vor dem Wechsel heran. Dem drei Tore Vorsprung der Gäste liefen die Gastgeber nach dem Wechsel weiter hinterher. Vom 12:15 (32.) setzte sich der Gast scheinbar spielentscheidend mit fünf Treffern in Folge auf 12:20 (38.) ab. Die heimische JSG zeigte jedoch jetzt ihr Kämpferherz, kam auf 22:24 (56.) heran und leitete damit die spannenden Schlussminuten ein. Doch am Ende brachten die Gäste ihren letztlich verdienten Auswärtssieg über die Zeit. „Trotz der Niederlage sind wir sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft, die mit Abstand ihr bestes Saisonspiel lieferte. Leider wurden wir nicht belohnt, waren immer dran, obwohl wir die ersten 10 Minuten der ersten Hälfte und den Start in die zweite Hälfte verschliefen. Trotz des teilweisen klaren Rückstandes kamen wir immer wieder heran, hatten in Mika Lamberti einen großen Rückhalt im Tor. Auf Seiten der spielte Nico Welter im Tor überragend, hat viele freie Bälle von uns abgewehrt. Doch wir haben nie aufgegeben, zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, doch leider haben uns die technischen Fehler und das Wurfpech das Genick gebrochen. Die Einstellung aber hat gestimmt und darauf können wir aufbauen“, lobte Robin Schöler.