RPS Oberligen Jugend Eifelanerinnen zollen der Personalsituation Tribut (weibliche B) - Wittlicherinnen überraschen in Haßloch (weibliche C)

Schlecht standen die Vorzeichen für die Eifelanerinnen in der Pfalz. Zwei Stammspielerinnen mussten erkrankt absagen und Anna Schönhofen, die die ganze Woche krank war, spielte durch. Zudem mussten zwei Spielerinnen aus der C-Jugend aushelfen. Dennoch schrammt die weibliche B-Jugend knapp am Punktgewinn in Haßloch vorbei. Das dritte Spiel in einer Woche verloren die Schützlinge von Trainerin Andi Czanik am Ende unglücklich. Über weite Strecken war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gäste gut aus den Startlöchern kamen und bis 6:7 (13.) die Nase vorne hatten. Doch dann drehten die Gastgeberinnen das Spiel über 8:7, zogen bis zur Pause kontinuierlich auf 14:9 davon. Auch nach dem Wechsel bestimmten die Gastgeberinnen die Anfangsphase, schienen über 16:10 (27.) das Spiel früh entscheiden zu können. Doch jetzt zeigte das Czanik-Team sein Kämpferherz, war beim 16:15 (32.) wieder in Schlagdistanz, zwang die Gastgeberinnen zur Auszeit. In der Folge blieb die Begegnung hart umkämpft. Beim 19:20 (44.) waren die Eifelanerinnen drauf und dran, das Spiel zu kippen, doch die Pfälzerinnen hielten dagegen, glichen beim 20:20 und erzielten in Unterzahl sogar die Führung zum 22:21 knapp eine Minute vor dem Ende. Es folgten die Auszeiten hüben, wie drüben und 13 Sekunden vor dem Ende setzten die Gastgeberinnen den entscheidenden Siegtreffer! „Schade, dass wir heute einen so kleinen Kader hatten und aufgrund des Fehlens der Spielerinnen mussten wir die Positionen tauschen. Am Ende entschieden Kleinigkeiten das Spiel, das wir ohne Harz bestreiten mussten. Letztlich waren es einige technische Fehler auf unserer Seite, die spielentscheidend waren, Dennoch bin ich mit dem Spiel der Mädels vor allem in der zweiten Hälfte zufrieden“, lobte die Wittlicher Trainerin.