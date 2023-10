Spieltag 7./8.10.23 JSG Mosel/Ruwer eine Kopfsache? - Wittlich/Bernkastel mit schnellen Beinen? (männliche A) - drittes Spiel in einer Woche für HSG Wittlich - Schweich muss Tempospiel des Gegners unterbinden (weibliche B) - Wittlicherinnen wollen für Überraschung sorgen - unlösbare Aufgabe für Schweich in Nieder-Olm? (weibliche C)

Ausgangslage: Mit 5:1 Punkten startete die HSG Dudenhofen/Schifferstadt in die neue Saison und empfängt am Samstag das Team aus der Eifel, die HSG Wittlich. Die Gastgeberinnen haben dann ein Mammutprogramm „in den Knochen“. Am letzten Samstag spielte die Mannschaft in Marpigen, am Sonntagmorgen stand das Halbfinale des PfalzGasCups in Kandel gegen die HSG Eckbachtal an und am Mittwoch folgte das RPS Oberligaspiel bei Wörth, bevor die Mädels am Samstag auf die HSG Wittlich treffen. Dabei standen den Pfälzerinnen krankheitsbedingt nur 7 Spielerinnen in der Woche zur Verfügung.