Nachholspiele am Feiertag Lokalderby in der A-Jugend - Wittlich erwartet Marpingen-Alsweiler (weibliche B)

RPS Oberligen Jugend

Männliche A

JSG Bernkastel-Wittlich – SG Mosel/Ruwer (Mittwoch, 16 Uhr, Berufsbildende Schule Wittlich)

Ausgangslage: Im Nachholspiel stehen sich die beiden regionalen Spielgemeinschaften in Wittlich gegenüber. Lediglich im Auftaktspiel konnten die Gäste der SG Mosel/Ruwer gegen den momentan Tabellenletzten aus Köllertal punkten, mussten dann aber in den folgenden vier Spielen teilweise deftige Packungen verdauen, liegen derzeit mit 2:8 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Besser sind die Jungs der JSG Bernkastel-Wittlich gestartet, die sich den führenden Teams in Saarlouis und der HSG Dudenhofen/Schifferstadt relativ knapp geschlagen geben mussten. In der Pfalz kamen die Gäste zuletzt heftig unter die Räder (51:29) und so sollten die Gastgeber als Favoriten in dieses Spiel gehen. „Nach der Niederlage am letzten Wochenende sind die Junge auf Wiedergutmachung aus. Wir freuen uns alle auf das Derby, was im letzten Jahr in der Rheinlandliga knapp einmal an Wittlich ging und das andere Mal unentschieden endete. In der Qualifikation zur Oberliga kassierten wir in Wittlich eine deutliche Niederlage. Die wir unbedingt dieses Mal verhindern wollen. Wittlich hat einen starken Rückraum, den es gilt in den Griff zu bekommen“, weiß Gästetrainer Robin Schöler.

Personal: „Da wir in den letzten Wochen viele angeschlagene und verletzte Spieler hatten, hoffen wir das wir mit einer möglichst schlagkräftigen Truppe antreten können“, hofft Schöler.

Prognose: „Vom Papier geht die Favoriten Rolle klar an Wittlich. Wittlich hatte knappe Niederlagen gegen starke Gegner und sie spielen einen sehr guten Handball mit einer eingespielten Truppe. Wenn wir die Rückraum Achse Molecki/Gierenz in den Griff bekommen sollten, denke ich werden wir das Spiel besser als die letzten Wochen gestalten können“, glaubt der Gästecoach.