Handball Regionalliga Männer 1. Spieltag HSG Kastellaun/Simmern muss zum Rheinland-Derby an den Rhein und trifft auf Handball Mülheim-Urmitz

wir im dreifachen Punktegleichstand gegen den TV Nieder-Olm und den TV Offenbach. So wäre auch noch der 9. Platz mehr als nur möglich gewesen. Mit den drei Neuzugängen Heinrich Löwen und Max Grethen für den Rückraum sowie Luca Korbion fürs Tor soll in dieser Saison noch stärker angegriffen werden und wieder ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden. Allerdings plagt sich Heinrich Löwen derzeit mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Ob es für den Einsatz am Samstag reicht, bleibt offen. „Unsere Vorbereitung war in zwei Phasen aufgeteilt, dabei war ich mit der zweiten Phase nicht ganz so zufrieden, da einige Spieler kurzfristig im Urlaub waren. Das war sicher nicht optimal, da immer einige Spieler im Training fehlten. So konnten wir uns den richtigen Feinschliff nicht holen. Doch damit müssen wir jetzt klar kommen, haben insgesamt sechs Freundschaftsspiele absolviert, die wir bis auf das Spiel gegen einen Drittligisten alle gewonnen haben. Jetzt schauen wir gespannt auf das erste Spiel. Ich habe mit dem gegnerischen Trainer gesprochen, der viele personelle Probleme hat und deshalb hat der Verein kurzfristig zwei neue Spieler verpflichtet, von denen einer sogar 3. Liga Erfahrung hat. Es kommt auf jeden Fall eine gute Mannschaft auf uns zu, die jahrelang eine gute Rolle in der Liga spielt und sicher gut eingespielt sein wird. Dennoch werden wir nichts unversucht lassen, beide Punkte mit in den Hunsrück zu nehmen“, sagt HSG Coach Mirza Cehajic.