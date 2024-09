Handball Regionalliga Männer 21./22.9.24 Nach Auftaktniederlage will die HSG Kastellaun/Simmern zuhause punkten

Mit der Auftaktniederlage (24:20) bei Handball Mülheim-Urmitz verlief der Saisonstart für die HSG Kastellaun/Simmern nicht nach den Vorstellungen von Trainer Mirza Cehajic und der Mannschaft. Im ersten Heimspiel der neuen Saison erwartet man das Team aus Zweibrücken. Die Saarpfälzer starten erst mit dieser Begegnung in die Spielzeit: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut“, sagt Gästetrainer Weinert. Obwohl schon vieles in die richtige Richtung geht, sieht Weinert auch Verbesserungspotential. „Es hapert vorne noch etwas in der Abstimmung und im Abschluss und wir machen phasenweise noch zu viele technische Fehler“, so Weinert. Seine beiden Torhüter, Norman Dentzer und Damian Zajac, präsentieren sich auch in der Vorbereitung erneut stark, wobei gerade Zajac aktuell sehr gut drauf sei. In der Abwehr arbeitet man sich langsam in Richtung der Form aus der Vorsaison. Vor allem in der Rückrunde war die Rosenstädter Defensive einer der Gründe für den tollen Lauf und den verdienten 3. Platz in der damaligen Oberliga-RPS. Darauf wird auch für die kommende Saison gebaut. Besonders erfreut zeigt sich der Zweibrücker Trainer, dass sich seine drei Talente aus der A-Jugend gut entwickeln und integriert haben und bereits die eine oder andere Einsatzminute bekommen haben. Auch Rückkehrer Joshua Eberhard hat sich nach anfänglichen Problemen mit der Bizeps-Sehne wieder erholt und spielt sich zurück in alte Form. Das zweite Comeback verzögert sich leider erneut. Fabian Naumann, der die komplette letzte Saison mit Kreuzbandriss ausgefallen war, bleibt vorerst nicht vom Glück verfolgt. „Fabian hat sich leider gleich zu Beginn der Vorbereitung das Innenband im Knie gerissen und muss weiter aussetzen“, sagt Weinert. Fleißig getestet wurde aber auch. Darunter spannende Gegner, wie der HC Berchem aus Luxemburg oder der letztjährige Deutsche Vizemeister in der A-Jugend, die Rhein-Neckar Löwen.