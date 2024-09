Handball Regionalliga Männer 22.9.24 Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern überrascht mit Heimsieg über Zweibrücken

„Zunächst ein großes Lob an den Gegner, die im Neuaufbau sind, aber eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern haben, sind aber noch nicht eingespielt. Für mich ist diese Mannschaft stärker als die Mannschaft des letzten Jahres. Wir sind dank einer gut stehenden Deckung gut gestartet, haben aber im Angriff zu viele Bälle vergeben und wurden dann über den Gegenstoß bestraft! Erst als Sasa Puljizovic das Spiel in die Hand genommen hat und Maurice Lahm im Tor einige Paraden hatte, lief es für uns wieder besser. In der Abwehr stand die Mannschaft mit Julian Kötz und Julian Mangold hervorragend in der Deckung, die jetzt im Verband gut arbeitete. So kamen wir aus der sicheren Abwehr auch zu unseren schnellen Toren und der verdienten Pausenführung. Nach dem Wechsel wurde es dann eine „one man show“ von Heinrich Löwen, der ein überragendes Spiel zeigte und am Ende mit 9 Treffern der erfolgreichste Schütze auf unserer Seite war. Vor einer überragenden Kulisse in der IGS Halle war dann aber der 45. Minute bei Maurice Lahm im Tor die Konzentration weg und mit Mario Percin kam unser Routinier, der einige wichtige Paraden zeigte und jetzt konnten wir den Sack endgültig zu machen“, freute sich Cehajic.