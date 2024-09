Handball Regionalliga Männer 28./29.9.2024 HSG Kastellaun/Simmern beim Drittliga-Absteiger Kaiserslautern Dansenberg klarer Aussenseiter

Zum Tabellenführer und Drittliegaabsteiger nach Dansenberg geht die kurze Fahrt der HSG Kastellaun/Simmern am Samstag. Das Team von Trainer Mirza Cehajic kann nach dem guten Auftritt am vergangenen Wochenende gegen das stark eingeschätzte Team mit breiter Brust in die Pfalz reisen und hat dort nichts zu verlieren. Die Gastgeber stellen ein junges, entwicklungsfähiges Team das sich zum größten Teil aus echten „Dansenbergern“ zusammensetzt und trotz eines Durchschnittsalters von knapp unter 25 Jahren schon über eine gewisse Erfahrung verfügt. Mit Rückkehrer und Ex-Kapitän Christopher Seitz, der die notwendige Stabilität beisteuern soll, sind es nicht weniger als dreizehn Spieler, die fast ausnahmslos seit ihrer Jugend mit Stolz das schwarz-weiße Trikot tragen. Allen voran die Holstein-Brüder Marco und Timo, die in ihre zwanzigste Saison beim TuS gehen. Und auch die Neuzugänge haben sich in kürzester Zeit auf dem Lauterer Handballberg prächtig eingelebt. Michael Hoppe ist im nahen Göllheim beheimatet, sein Torhüter-Kollege Simon Gabrys stieß gemeinsam mit seinem Bruder Jan, der als Torwarttrainer fungiert, von der HSG Worms zum TuS. Last but not least fand mit Enrico Sperker, ein „sympathischer Saarländer“ den Weg nach Dansenberg. Der 24-jährige Rückraumspieler spielte zuletzt bei den Handballfreunden Illtal. Überragend der bisherige Saisonstart: Mit einem souveränen 38:27-Heimsieg gegen die HG Saarlouis 2 startete der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg in die Regionalligasaison 2024/25. Das neu zusammengestellte Team von TuS-Trainer Theo Megalooikonomou, das ohne seinen Kapitän Niklas Jung (Achillessehnenprobleme) antreten musste, zeigte bedingungslosen Offensivhandball, gespickt mit sehenswerten Kabinettstückchen. Aus einem offensiv wie auch defensiv lange Zeit starken Kollektiv ragte Linksaußen Timo Holstein mit zwölf Treffern, davon zehn vor der Pause, heraus. Ein vielversprechendes Debüt gelang in der Schlussphase dem erst siebzehnjährigen Kreisläufer Marius Bieberstein. Auf Augenhöhe mit den Drittligaabsteigern aus Kaiserslautern-Dansenberg zeigte sich am vergangenen Wochenende das Team der Südpfalz-Tiger, die sich allerdings in heimischer Halle den Pfälzern ebenfalls geschlagen geben mussten.