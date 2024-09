Handball Regionalliga Männer 28.9.24 Kastellaun/Simmern mit ansprechender Leistung

Vor einer schweren Auswärtshürde stand das Team von Trainer Mirza Cehajic am Samstagabend in Dansenberg. Bei dem langjährigen Drittligist aus Kaiserslautern zog sich das Team aus dem Hunsrück aber mehr als achtbar aus der Affäre. Die Auszeit der Gäste beim 10:6 (15.) kam zum richtigen Zeitpunkt. Tor um Tor kamen die Hunsrücker ins Spiel zurück, waren beim 12:11 (19.) dran und zwangen so die Gastgeber zu ihrer Auszeit. Es blieb weiter spannend und hart umkämpft und als Lewin Rickus sein Team in der 28. Minute beim 16:17 in Führung brachte, schien die Begegnung zugunsten der Hunsrücker zu kippen, die ihre Führung mit in die Pause nahmen. Nach dem Wechsel hielten die Pfälzer dagegen, glichen beim 19:19 (33.) erstmals aus und schienen beim 24:20 (40.) auf dem Weg, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Doch die Gäste zeigten jetzt ihr Kämpferherz, glichen unter dem Jubel ihrer Fans nach vier Treffern in Folge zum 24:24 (43.9 aus und hielten die Begegnung weiter bis zum 31:29 (55.) offen, ehe sich die technischen Fehler einschlichen.