Handball Regionalliga Männer 5./6.10.24 Hunsrücker Regionalligist prüft den nächsten Topgegner

Noch stehen die Südpfalz Tiger nach zwei verlorenen Spielen am Tabellenende, doch HSG Coach Mirza Cehajic warnt davor, den Gast zu unterschätzen, resultiert der Tabellenstand von der knappen Heimspielniederlage gegen den Tabellenführer und Meisterschaftskandidat Kaiserslautern-Dansenberg, sowie die denkbar unglückliche Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Saarlouis II. Die Hunsrücker konnten nach der schwächeren Leistung im Auftaktspiel bei Handball Mülheim-Urmitz und dem Heimspielerfolg über die hoch eingeschätzte Mannschaft aus Zweibrücken, einen Achtungserfolg am letzten Wochenende in Dansenberg einfahren. Jetzt gilt es vor heimischer Kulisse! Mit einem erneuten Heimspielsieg will Cehajic die IGS in Kastellaun als Heimspielfestung ausbauen und die wichtigen Punkte im Kampf um das Saisonziel sammeln. Wichtiger Faktor für die Hunsrücker sind dabei ihre Fans und die Tatsache, dass die Mannschaft darauf baut, dass die Verletzungsliste sich bis zum Wochenende reduziert. So wurde der Drittligaerfahrene Max Grethen verletzungsbedingt zuletzt schmerzlich vermisst. Mit den drei Neuzugängen Heinrich Löwen und Max Grethen für den Rückraum sowie Luca Korbion fürs Tor soll in dieser Saison noch stärker angegriffen werden und wieder ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden.