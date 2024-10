Handball Regionalliga Männer 6.10.24 HSG Kastellaun/Simmern gewinnt auch das zweite Heimspiel

Miserabel starteten die Gastgeber in das Heimspiel gegen die Südpfalz Tiger! Wenig lief auf beiden Seiten in den Anfangsminuten im Angriff zusammen und so nahm HSG Coach Mirza Cehajic beim 2:4 in der 14. Minute die erste Auszeit. Bis dahin taten sich beide Angriffsreihen gegen die gegnerischen Abwehrformationen schwer, fanden keine richtigen Lösungen. Gleich vier Treffer in Folge schenkten die Gäste jetzt dem Hunsrück-Team ein und so mussten Cehajic beim 2:8 in der 19. Minute bereits die zweite Auszeit nehmen. Dem sechs Tore Rückstand lief die HSG jetzt über 5:11 (23.) hinterher, und nach dem Anschlusstreffer durch Julian Mangold nahmen die Gäste die Auszeit und das spielte endlich den Gastgeberin die Karten, die Tor um Tor verkürzten und bis zur Pause auf drei Tore herankamen. Die Pause kam für die Gastgeber genau richtig und mit drei Treffern in Folge gelang beim 13:13 (34.) der erste Ausgleich. Die Zeitstrafe gegen Sasa Puljizovic nutzte der Gast zwar zur Führung, doch Kilian Kötz glich erneut aus und beim 15:15 (38.) nahmen die Gäste ihre Auszeit. Herber Rückschlag dann in der 40. Minute, als Puljizovic die glatt rote Karte kassierte, doch das rief eher die Trotzreaktion bei den Gastgebern hervor, die angetrieben von ihren Fans und dank der Treffsicherheit des wiedergenesenen Jan Röckendorf, der in dieser Phase gleich drei Tore in Folge erzielte, auf 21:17 (49.) davonzogen. Die vier Tore Führung hielt bis 25:21 (56.) es folgen die Auszeiten auf Gästeseite und bei der HSG, die mit Treffern von Yannik Mühlbauer und Luca Korbion den Sack jetzt endgültig zumachten.