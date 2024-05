Handball Regionalliga Männer Relegation HSG Hunsrück mit zwei Auswärtsspielen

Jetzt stehen noch zwei Auswärtsspiele für die Hunsrücker an, die am kommenden Donnerstag auf den Meister der Rheinhessenliga, die TSG Mainz-Bretzenheim treffen und dann am Samstag beim Saarligameister HG Saarlouis II die Relegationsspiele abzuschließen. Mit 34:8 Punkten und 749:541 Toren setzte sich die TSG Mainz-Bretzenheim mit Trainer Michael Gruß in der Rheinhessenliga buchstäblich in letzter Minute am letzten Spieltag vor Verfolger TG Osthofen durch. Mit Tobias Weyrich, Zweiter der Torschützenliste der Rheinhessenliga mit 187 Feldtoren, Philipp Hermann (107 Treffern) und Sebastian Göldner (65 Treffer) stellt das Gastgeberteam gefährliche Angreifer, die man in den Griff bekommen muss- Zusammen erzielte das Trio über 40 Prozent der Bretzenheimer Tore in der Saison. Die HG Saarlouis II schloss die Saison mit 42:6 Punkten und 823:624 Toren mit drei Punkten Vorsprung auf den Vizemeister aus St. Ingbert-Hassel ab. Auch bei der HG Saarlouis um Trainer Tom Paetow ist es ein Trio, dass mit fast 60 Prozent für ein herausragendes Abschlussergebnis sorgte. Dominik Aatz (138 Treffer), Nico Becker (127 Treffer) und Alexander Herzig (123) sind hier die auffallendsten Angreifer.