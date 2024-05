Handball Relegation Regionalliga Männer Hunsrücker Team ärgert den Aufsteiger aus Saarlouis bis in die Schlussminuten

Nach den beiden Auftaktsiegen hätte es der HG Saarlouis bereits bei einem Unentschieden gereicht, um den Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen. Für das Team von Trainer Dejan Dobardzijev konnte es nur noch darum gehen, sich nach den beiden Niederlagen mit einer achtbaren Leistung aus der Relegation zu verabschieden und das gelang! Verwundert rieben sich die Zuschauer in Saarlouis in der ersten Hälfte die Augen. Nicht der haushohe Favorit auf den Aufstieg gab den Ton an, sondern die bereits als ausgeschieden feststehende Gästemannschaft, bei der Luca Schneider das Spiel mit zwei Treffer in Folge eröffnete, ihre Führung nicht abgab und auch in Unterzahl nach dem 4:5 (13.) die Nase weiter vorne hatte und diesen sogar auf 5:8 (18.) ausbauen konnten. Beim 7:9 (24.) nahm Gästetrainer Dejan Dobardzijev die Auszeit, zeigte sich weiter taktisch klug auf die Gastgeber eingestellt und brachte mit 10:11 die Führung mit in die Kabine, obwohl die Mannschaft drei Zeitstrafen zu verkraften hatte, die Gastgeber keine Einzige!