Handball Relegation Regionalliga RPS Männer HSG Hunsrück ist aus dem Aufstiegsrennen raus!

Es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Begegnung, in der die Führungen hin und her wechselten. Den besseren Start hatten die Gastgeber, doch nach dem 2:0 hatte die Hunsrück HSG nach drei Treffer in Folge die Nase vorne (2:3/8.). Doch die Bretzenheimer blieben bis 7:6 (14.) in Führung, ehe das Team von Gästetrainer Dejan Dobardzijev mit vier Toren Folge erneut das Heft in die Hand zu bekommen schien. Die Auszeit des HSG Coaches in der 23. Minute beim 7:10 sorgte dann dafür, dass seine Jungs ihre knappe Führung bis zur Pause verteidigen konnten. Die Hunsrücker verteidigten nach dem Wechsel zunächst eine ein bis zwei Tore Führung über 16:18 (35.), auch die Zeitstrafe in der 41. Minute beim 18:19 überstanden die Gäste, hielten dank des Siebenmetertreffers von Jakob Faust die wie Tore Führung, hatten erneut eine Zeitstrafe zu überstehen. Beim 21:21 (48.) glichen die Gastgeber aus, Dobardzijev nahm die nächste Auszeit, doch das Momentum war auf Seiten der Bretzenheimer, die erstmals nach dem Wechsel beim 22:21 in Führung gingen. Die dritte Zeitstrafe innerhalb von 10 Minuten hatten die Gäste dann beim 22:22 in der 50. Minute zu verkraften und das nutzten die Hausherren jetzt, um sich auf drei Tore bis 25:22 (52.) abzusetzen und folgerichtig legte Dobardzijev zum letzten Mal in diesem Spiel die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch. Noch einmal kämpften sich die Gäste auf ein Tor beim 26:25 (54.) heran, kassierten die vierte Zeitstrafe im zweiten Spielabschnitt und vergaben dann die wichtige Chance, per Siebenmeter noch einmal zu verkürzen. So entschieden die Gäste über 30:25 das Spiel.