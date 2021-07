Olympische Spiele : Rückschlag für DHB-Team: Knappe Niederlage gegen Frankreich

Tokio Die starke Aufholjagd der deutschen Handballer ist nicht von Erfolg gekrönt. Wieder einmal muss sich das DHB-Team dem großen Rivalen Frankreich knapp geschlagen geben. Nach der zweiten Niederlage wächst der Druck.

Die DHB-Auswahl weist als Tabellenvierter in der Gruppe A nun 2:4 Punkte auf und steht im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale in den ausstehenden Spielen gegen Norwegen und Brasilien enorm unter Druck. Bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason war am Mittwoch Timo Kastening mit sieben Toren.