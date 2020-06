Neuzugang : Ein wichtiger Baustein fürs „Unternehmen Oberliga“

Daun Handball: Rückraumspieler Ruslan Podriezov wechselt von der HSG Eifel zum Aufsteiger TuS 05 Daun.

Ruslan Podriezov lebt seit 2012 in Prüm und arbeitet bei Tesla. Seitdem spielte er zunächst für Prüm und dann für die HSG Eifel. Er laborierte lange an diversen Verletzungen,ist jetzt aber wieder fit. Nach dem Entschluss der HSG Eifel, künftig für die Verbandsliga zu melden und dem gleichzeitigen Aufstieg des TuS Daun in die Oberliga war für den Ukrainer klar, dass er sportlich noch mal angreifen und zeigen will, was in ihm steckt.