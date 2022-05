Handball : SC Magdeburg vor Europacup-Krönung: „Sehr stolz“

Lissabon Den ersten Schritt hat der SC Magdeburg gemacht. Mit einem souveränen Sieg zieht der Bundesliga-Spitzenreiter ins Finale der European League ein. Die große Feier soll aber erst am Donnerstag steigen.

Matthias Musche bester SCM-Werfer

Vor 2114 Zuschauern in der portugiesischen Hauptstadt war Matthias Musche bester Werfer der Magdeburger mit acht Treffern. Der nie gefährdete Erfolg diente als erstes Aufwärmprogramm für die voraussichtlich bevorstehende Bundesliga-Party. Am kommenden Donnerstag könnte der SCM die zweite deutsche Meisterschaft nach 2001 perfekt machen.

Davon will Wiegert aber noch nichts wissen. Für den Coach und dessen Spieler zählt an diesem Wochenende nur die erfolgreiche Titelverteidigung in der European League. Die Abwehr der Magdeburger stand zwar nicht immer souverän. „Wir waren nicht glücklich mit unserer Defensive“, sagte Musche. Das musste der SCM gegen den Außenseiter aber auch nicht permanent sein. Was auch daran lag, dass der SCM fast jede seiner Chancen nutzte.