Schwedischer Nationalspieler Ekberg verlängert bis 2021

Handball-Bundesligist THW Kiel hat den Vertrag mit Rechtsaußen Niclas Ekberg verlängert. Der schwedische Nationalspieler und der Bundesliga-Sechste einigten sich auf einen Kontrakt bis Sommer 2021. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Bisher hatte der Vertrag des 29-Jährigen bis zum Ende der kommenden Saison gegolten. Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi nannte die Verlängerung ein "Signal für die Zukunft". Am Mittwoch hatte der THW mitgeteilt, dass der dänische Nationalspieler René Toft Hansen den Club im Sommer verlässt. "Wir haben eine tolle Mannschaft, und ich freue mich, mit diesen Jungs weiterhin für den THW Kiel kämpfen und den Verein in eine gute Zukunft führen zu können", sagte Ekberg, der seit 2012 für die Norddeutschen spielt, einer Pressemitteilung zufolge.