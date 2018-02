Schwenker zweifelt an Handball-Bundestrainer Prokop

Uwe Schwenker hat als Präsidiumsmitglied des Deutschen Handballbundes (DHB) Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit Bundestrainer Christian Prokop geäußert. dpa

„Christian Prokop zu halten – das ist überaus schwierig“, sagte der Präsident der Handball-Bundesliga den „Lübecker Nachrichten“. Nach der desolaten EM in Kroatien gebe es immer noch „atmosphärische Störungen“ zwischen der Mannschaft und dem 39-jährigen Prokop, sagte Schwenker. Als Liga-Boss sitzt er im DHB-Präsidium und ist damit maßgeblich an der Entscheidung über Prokops Zukunft an diesem Montag beteiligt.

Dann trifft sich die DHB-Spitze in einem Flughafenhotel in Hannover. Alles andere als eine Freistellung Prokops nach nicht mal einem Jahr wäre mittlerweile eine Überraschung. Die EM im Januar hatte die DHB-Auswahl auf dem enttäuschenden neunten Platz abgeschlossen. Immer wieder war von Differenzen zwischen Prokop und dem Team die Rede gewesen.

