Sommerspiele in Tokio : Schwere Olympia-Gruppe für deutsche Handballer

Sommerspiele in Tokio

Bundestrainer Alfred Gislason trifft mit den deutschen Handballern in der Gruppenphase der Olympischen Spiele auf schwere Gegner. Foto: Sascha Klahn/dpa

Basel Die deutschen Handballer bekommen es in der Gruppenphase der Olympischen Spiele unter anderem mit Rekord-Weltmeister Frankreich und Europameister Spanien zu tun.

Weitere Vorrundengegner bei den Sommerspielen in Tokio sind Norwegen, Brasilien und Argentinien, wie die Auslosung in der Zentrale des Weltverbands IHF in Basel ergab. Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale.