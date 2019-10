Handball-Champions-League : SG Flensburg-Handewitt unterliegt dem FC Barcelona

Flensburg Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die zweite Champions-League-Partie in Serie verloren. Der deutsche Meister verlor sein Heimspiel gegen den spanischen Rekordchampion FC Barcelona mit 27:34 (12:18).

Nach einem 1:5-Fehlstart kam die SG etwas besser ins Spiel, glich in der 19. Minute zum 9:9 aus. In dieser Phase war SG-Keeper Benjamin Buric ein großer Rückhalt. Dann aber zogen die Gäste das Tempo erneut an und erzielten fünf Tore in Serie zum 14:9 (24.).