Handball: Sieg in Celle: Wittlicher Handballer starten gut in Relegation

Eine lange Anreise hatte die Wittlicher Mannschaft zu verkraften, fand aber gut ins Spiel und setzte sich nach vorsichtigem Abtasten vom 4:4 (6.) auf 4:6 (8.) ab, kassierte die Zeitstrafe und musste so die Gastgeberinnen zum Ausgleich kommen lassen. Die Begegnung blieb bis zur Pausenpfiff ausgeglichen, Niki Packmohr brachte ihr Team zwei Sekunden vor dem Ende mit 11:12 in Führung. Selina Teusch erzielte die erste zwei Tore Führung für ihr Team beim 11:13 und beim 12:14 (35.) nahmen die Gäste die Auszeit. Wittlich gelang die erste drei Tore Führung beim 12:15 durch Nele Kappes in der 37. Minute und setzte sich beim 13:17 in der 43. Minute durch Selina Teusch erstmals auf vier Tore ab.Doch die Gastgeberinnen kämpften sich wieder heran und beim 18:19 (54.) zog Feilen die Reißleine, nahm die Auszeit, doch den Gastgeberinnen gelang der Ausgleich zum 19:19. Caro Ambros brachte ihre Mannschaft gut vier Minuten vor dem Ende nochmals mit 19:20 in Führung, erneut gleicht Altencelle aus und nach der Wittlicher Auszeit 38 Sekunden vor dem Ende, war es Meike Frank, die von Linksaußen den Siegtreffer für ihr Team erzielte.