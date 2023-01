Nationalmannschaft : So geht die WM für die deutschen Handballer weiter

Danzig Das DHB-Team trifft am Abend im Viertelfinale der WM auf den Olympiasieger. Aber auch bei einer Niederlage ist das Turnier für die deutschen Handballer noch nicht vorbei.

Verliert die DHB-Auswahl gegen den Rekord-Weltmeister, fliegt sie am Donnerstag nach Stockholm. Dort kommt es in diesem Fall am Freitag in der Platzierungsrunde zum Duell mit dem Verlierer der Partie Schweden gegen Ägypten. Gewinnt Deutschland diese Partie, steht am Sonntag - erneut in Stockholm - das Spiel um Platz fünf an. Bei einer Niederlage geht es in der schwedischen Hauptstadt um Platz sieben.