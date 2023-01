Handball-WM : So geht es für Deutschland bei der Handball-WM weiter

So geht es für Deutschland bei der Handball-WM weiter

Wie macht sich die deutsche Handballmannschaft in der WM-Hauptrunde? Foto: Jan Woitas/dpa

Kattowitz Nach der überzeugenden Vorrunde geht es für die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft in der Hauptrunde weiter.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trägt auch die kommenden drei Spiele in der zweiten Turnierphase in Kattowitz aus.

Gegner: Zum Auftakt trifft die DHB-Auswahl am Donnerstag (18.00 Uhr) auf Argentinien. Am Samstag (20.30 Uhr) kommt es zum Duell mit den Niederlanden, ehe zum Abschluss am kommenden Montag (20.30 Uhr) Norwegen wartet.